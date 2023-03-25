Члены "Ликуда" о словах Галанта: это капитуляция
Члены "Ликуда" резко раскритиковали призыв министра обороны Йоава Галанта приостановить законодательный процесс в рамках правовой реформы.
Министр связи Шломо Караи попросил прощения у избирателей за то, что глава оборонного ведомства "поддался давлению левых".
"Министр обороны выбирает диктатуру и дает свободу отказам и военному перевороту. Это недемократично и не должно допускаться", - подчеркнул он.
К критике присоединилась депутат от "Ликуд" Ревиталь Готтлиб, сказав, что "речь идет о слабости и капитуляции". Коллег поддержала и министр общественной дипломатии Галит Дистель-Атбарян.