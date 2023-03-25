



Члены "Ликуда" о словах Галанта: это капитуляция

Члены "Ликуда" резко раскритиковали призыв министра обороны Йоава Галанта приостановить законодательный процесс в рамках правовой реформы.



Министр связи Шломо Караи попросил прощения у избирателей за то, что глава оборонного ведомства "поддался давлению левых".



"Министр обороны выбирает диктатуру и дает свободу отказам и военному перевороту. Это недемократично и не должно допускаться", - подчеркнул он.



К критике присоединилась депутат от "Ликуд" Ревиталь Готтлиб, сказав, что "речь идет о слабости и капитуляции". Коллег поддержала и министр общественной дипломатии Галит Дистель-Атбарян.

