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Члены "Ликуда" о словах Галанта: это капитуляция
25.03.2023 22:00 Алина Груднева

Члены "Ликуда" о словах Галанта: это капитуляция

Члены "Ликуда" резко раскритиковали призыв министра обороны Йоава Галанта приостановить законодательный процесс в рамках правовой реформы.

Министр связи Шломо Караи попросил прощения у избирателей за то, что глава оборонного ведомства "поддался давлению левых".

"Министр обороны выбирает диктатуру и дает свободу отказам и военному перевороту. Это недемократично и не должно допускаться", - подчеркнул он.

К критике присоединилась депутат от "Ликуд" Ревиталь Готтлиб, сказав, что "речь идет о слабости и капитуляции". Коллег поддержала и министр общественной дипломатии Галит Дистель-Атбарян.
 

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