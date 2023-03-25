



Йоав Галант: следует остановить законодательный процесс



Министр обороны Йоав Галант сделал вечером 25 марта специальное заявление о правовой реформе.



"Миссия моей жизни - безопасность Израиля, я десятки раз раз рисковал своей жизнью, и в этот раз я тоже готов рискнуть и заплатить цену. Угрозы велики - Иран близок к военному ядерному потенциалу, северная арена бурлит, палестинский терроризм усиливается", - сказал он. "За последние несколько недель что-то случилось. Я встречаюсь с командирами, и меня беспокоит то, что я слышу на местах".



"Нам нужны изменения в правовой системе, но такие изменения происходят путем переговоров и дискуссий. Победа одной из сторон будет означать поражение Государства Израиль. Мы должны возглавить процесс, основанный на участии и объединении".



"Ради безопасности Израиля следует остановить законодательный процесс и приступить к переговорам", - сказал он.