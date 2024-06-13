



Число людей, спасающихся от войн и насилия достигло 120 млн человек

Рекордное число людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войн, насилия и преследований, достигло 120 миллионов человек, и это число растет уже 12-й год подряд, сообщает Агентство ООН по делам беженцев.



По данным агентства, численность перемещенных лиц в мире сейчас эквивалентна численности населения Японии.



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Новые конфликты в Судане и Газе способствовали росту, который глава Агентства ООН по делам беженцев Филиппо Гранди назвал "ужасным обвинением состоянию мира".



Он призвал правительства устранить коренные причины проблемы, а не политизировать беженцев и не прибегать к таким быстрым мерам, как закрытие границ, которые, как он сказал BBC, не решат проблему.



Вместо этого он призвал страны работать вместе, чтобы найти более долгосрочные решения.



Новые и старые кризисы увеличили число беженцев во всем мире по состоянию на апрель 2024 года, говорится в ежегодном докладе агентства.



В Судане война, начавшаяся между враждующими генералами в апреле 2023 года, вынудила более девяти миллионов человек покинуть свои дома.



В Газе война между Израилем и ХАМАСом с октября вытеснила примерно 75 % населения - 1,7 миллиона человек.



Крупнейший в мире кризис перемещений по-прежнему наблюдается в Сирии, где в результате конфликта, начавшегося в 2011 году, почти 14 миллионов человек покинули свои дома.



Еще миллионы людей были изгнаны из своих домов в Демократической Республике Конго и Мьянме из-за боевых действий в прошлом году.



Агентство ООН по делам беженцев заявило, что это неправда, что все беженцы и другие мигранты направляются в богатые страны, отметив, что подавляющее большинство беженцев находятся в соседних странах и странах с низким и средним уровнем дохода.



По словам г-на Гранди, число перемещенных лиц во всем мире почти утроилось с 2012 года и, скорее всего, будет расти.



"Если не произойдет изменений в международной геополитике, то, к сожалению, я вижу, что эта цифра будет продолжать расти", - добавил он.



Агентство осудило воюющие стороны, заявив, что конфликты, нарушающие международное право, приводят к перемещению населения.

