



Чем чревато потенциальное разрешение Эр-Рияду обогащать уран

Если США позволят Саудовской Аравии обогащать уран в рамках проекта разработок ядерной энергии для мирных целей, то Египет и Турция быстро последуют примеру Эр-Рияду.



Такой прогноз озвучили источники в оборонном ведомстве Израиля, которые выступают против такой идеи.



В Израиле считают, что это превратит Ближний Восток в своеобразную "ядерную баню". Что примечательно, ранее лидер оппозиции Яир Лапид на встрече с высокопоставленными лицами в Вашингтоне сказал, что "ему будет трудно поддержать соглашение, которое разрешит обогащение урана в Саудовской Аравии".



Также на прошлой неделе обеспокоенность выразил Юли Эдельштейн, настояв на необходимости сохранения стабильности на Ближнем Востоке.