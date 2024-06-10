



CENTCOM подтверждает что хуситы поразили 2 коммерческих судна в Аденском заливе

Йеменские хуситы повредили два коммерческих судна в результате ракетных атак в Аденском заливе за последние 24 часа в рамках продолжающейся кампании группировки боевиков против международного морского судоходства, сообщает Центральное командование США.



По данным CENTCOM, поддерживаемые Ираном хуситы нанесли удар противокорабельной баллистической ракетой по контейнеровозу Tavvishi, под либерийским флагом и принадлежащему Швейцарии. Судно получило повреждения, но никто из экипажа не пострадал, сообщает CENTCOM.



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По данным CENTCOM, две ракеты, выпущенные хуситами, попали в грузовое судно «Нордерни», принадлежащее Германии и работающее под флагами Антигуа и Барбадоса. Это судно получило повреждения, но никто из экипажа не пострадал, и судно продолжило свой путь, сообщает CENTCOM.



Ранее хуситы заявляли, что они подбили суда Tavvishi и Norderney, и утверждали, что подожгли последнее.



CENTCOM сообщает, что его силы уничтожили беспилотник над Аденским заливом, а также две крылатые ракеты наземного базирования и одну ракетную пусковую установку в районах Йемена, контролируемых хуситами.

