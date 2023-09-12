ЦАХАЛ получит усовершенствованную версию дрона Skylark
Концерн Elbit Systems передаст ЦАХАЛу модернизированную версию тактического разведывательного дрона Skylark, который используется с 2008 года.
"Дрон значительно расширяет возможности Армии обороны Израиля", - сообщили в компании.
Skylark 1 eVTOL придет на замену устаревшему Skylark 1. Дрон весит до 20 кг с полезной нагрузкой и способен летать со скоростью до 120 км/ч на высоте до 4500 м.
Эти беспилотники используются артиллерийским корпусом ЦАХАЛа. Он позволяет вести видеотрансляцию в режиме реального времени.