Бывший работник Крокус-холла дал комментарии и задал вопросы: видео

Этот парень утверждает, что он - бывший сотрудник “Крокус-холла”. Он убежден, что за этой атакой стоит ФСБ, потому что Путину нужны призывники, чтобы оккупировать Харьков.



Он сказал, что миллиардер, владевший им, вложил в него кучу денег, и у них была лучшая охрана, системы пожаротушения и резервуары. У них не было возможности не работать или даже впустить внутрь кого-либо со взрывчаткой или оружием.



Кроме того, база ОМОНа находилась напротив “Крокуса-холла”, но им потребовался час, чтобы приехать. Слишком много “совпадений”. А украинцы не такие тупые, чтобы ехать через границу на машине с украинскими номерами.



This guy is a former employee of Crocus. He’s convinced that the FSB was behind that attack because Putin needs conscripts to occupy Kharkiv.



