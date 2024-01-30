



Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан приговорен к 10 годам заключения

Чуть больше чем за неделю до предстоящих выборов в Пакистане бывший премьер-министр Имран Хан был приговорен к 10 годам тюремного заключения за утечку государственной тайны.



Хан, отстраненный от власти в апреле 2022 года после вотума недоверия в парламенте, уже отбывает трехлетний тюремный срок по обвинению в коррупции в тюрьме Адиала в Равалпинди, где он содержится с августа 2023 года.



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Суд также вынес 10-летний приговор бывшему министру иностранных дел Шаху Махмуду Куреши, вице-президенту партии "Пакистан Техрик-и-Инсаф".



Последняя была фактически отстранена от участия в выборах после того, как ее кандидатам запретили использовать ее известный символ (крикетную биту, в знак уважения к великой карьере Хана в этом виде спорта).



Дело об утечке государственной тайны (одно из многих судебных дел, с которыми сталкивается Хан) связано с перепиской, отправленной послом Пакистана в Вашингтоне.

