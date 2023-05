Из нынешней ситуации у президента РФ Владимира Путина есть два пути выхода: либо сдаться, либо повторить судьбу Адольфа Гитлера, покончившего с собой в конце Второй мировой войны. Такое мнение высказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица во время заседании Совбеза ООН, созванного по требованию России. При этом фамилии он не называл.



"У рашистского криминального бункерного деда остается два варианта: либо сдаться, либо повторить произошедшее в другом бункере 30 апреля 1945 года", - сказал Кислица, имея в виду самоубийство лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

Надо сказать, что на созванном Москвой заседании представитель России возмущался поддержкой Украины, которую оказывает ей весь цивилизованный мир и угрожал "принять меры".



"Растущий поток оружия, отправляемого в Украину, свидетельствует о том, что государства-члены НАТО хотят обострения конфликта", - заявил на заседании постоянный представитель РФ Василий Небензя, и добавил, что Россия сохраняет за собой право на "принятие всех необходимых мер" для "нейтрализации угроз безопасности, исходящих с территории Украины".



На что Кислица пообещал, что Украина будет продолжать бороться, "пока каждый украинский гражданин и каждый клочок нашей суверенной земли не будет освобожден, а Россия не потерпит военного поражения в Украине".



"Мы будем и дальше укреплять международную солидарность, пока все российские военные преступники не будут привлечены к ответственности", - добавил постпред Украины при ООН, заметив, что пора вывести российские войска с оккупированных территорий Украины.



"Русским ордынцам пора выходить с оккупированных территорий Украины не медля, и не на похищенных у местного украинского населения машинах. Сотни тысяч нелегальных российских мигрантов должны убраться из Крыма и вернуться в Россию, откуда они прибыли", - подчеркнул Кислица.

“Get your junk and sling your hook. Get back across the 1991 border. Take to your heels before we drop you onto your knees,”- @SergiyKyslytsya “Вынужден обратиться к представителям преступного путинского режима на языке их замминистра, некоего рябкова” https://t.co/JwPyrw4QVK