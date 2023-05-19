



Бункерный дед может или сдаться, или повторить судьбу Гитлера,- постпред Украины

Из нынешней ситуации у президента РФ Владимира Путина есть два пути выхода: либо сдаться, либо повторить судьбу Адольфа Гитлера, покончившего с собой в конце Второй мировой войны. Такое мнение высказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица во время заседании Совбеза ООН, созванного по требованию России. При этом фамилии он не называл.



"У рашистского криминального бункерного деда остается два варианта: либо сдаться, либо повторить произошедшее в другом бункере 30 апреля 1945 года", - сказал Кислица, имея в виду самоубийство лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

Путін має два варіанти: здатися чи повторити долю Гітлера - "Накивайте п'ятами, перш ніж ми кинемо вас на коліна" - @SergiyKyslytsya https://t.co/hPlOo2rFoQ — Sergiy Kyslytsya 🇺🇦 (@SergiyKyslytsya) May 18, 2023

Надо сказать, что на созванном Москвой заседании представитель России возмущался поддержкой Украины, которую оказывает ей весь цивилизованный мир и угрожал "принять меры".



"Растущий поток оружия, отправляемого в Украину, свидетельствует о том, что государства-члены НАТО хотят обострения конфликта", - заявил на заседании постоянный представитель РФ Василий Небензя, и добавил, что Россия сохраняет за собой право на "принятие всех необходимых мер" для "нейтрализации угроз безопасности, исходящих с территории Украины".



На что Кислица пообещал, что Украина будет продолжать бороться, "пока каждый украинский гражданин и каждый клочок нашей суверенной земли не будет освобожден, а Россия не потерпит военного поражения в Украине".



"Мы будем и дальше укреплять международную солидарность, пока все российские военные преступники не будут привлечены к ответственности", - добавил постпред Украины при ООН, заметив, что пора вывести российские войска с оккупированных территорий Украины.



"Русским ордынцам пора выходить с оккупированных территорий Украины не медля, и не на похищенных у местного украинского населения машинах. Сотни тысяч нелегальных российских мигрантов должны убраться из Крыма и вернуться в Россию, откуда они прибыли", - подчеркнул Кислица.

“Get your junk and sling your hook. Get back across the 1991 border. Take to your heels before we drop you onto your knees,”- @SergiyKyslytsya “Вынужден обратиться к представителям преступного путинского режима на языке их замминистра, некоего рябкова” https://t.co/JwPyrw4QVK — Sergiy Kyslytsya 🇺🇦 (@SergiyKyslytsya) May 18, 2023

Кислица перефразировал высказывание заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова, сказанное им в январе прошлого года, о том, что НАТО должен "собрать манатки и отправляться на рубеже 1997 года", и по-русски посоветовал россиянам собирать вещи и отправляться на рубежи 1991, оставив территорию суверенной Украины.

“Пришло время вам исполнить наставления вашего начальника, который в январе прошого года в стиле гопника имел наглость сказать то, что вам уже пора исполнить самим – “собирать манатки и отправляться” на рубежи 1991 года.” https://t.co/JwPyrw4QVK — Sergiy Kyslytsya 🇺🇦 (@SergiyKyslytsya) May 18, 2023

Как известно, о том, что президент России Владимир Путин сейчас находится в том же положении, что и нацистский фюрер Адольф Гитлер в 1943 году, то есть он уже проиграл войну, но она еще далека от завершения, заявлял исполнительный вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс,

напоминает

ZN.UA. А большинство украинцев (почти 94%), в той или иной степени считают президента России Владимира Путина современной аналогией главы нацистской Германии Адольфа Гитлера.