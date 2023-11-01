



Бундестаг: российские СМИ разжигают ненависть против Израиля и евреев

Российское правительство разжигает ненависть против Израиля и евреев во всем мире, считает глава бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер.



За последние дни на Северном Кавказе прошло сразу несколько антисемитских погромов: в Нальчике неизвестные подожгли еврейский культурный центр, до этого на митинге в Карачаево-Черкесии местные жители потребовали выгнать из республики всех евреев. Самый большой резонанс вызвали беспорядки в Махачкале, где разъяренная толпа захватила аэропорт из-за приземления рейса из Тель-Авива.



"Антиизраильская и антисемитская риторика, звучащая в российских государственных СМИ, сегодня находит отклик в бурных протестах на улицах. Российское правительство встречается с представителями террористической группировки ХАМАС и разжигает ненависть против Израиля и евреев во всем мире", - цитирует главу бундестага Bild.



Также число антисемитских акций растет и в западных странах. Так, в Чикаго молодые палестинцы избили евреев на улице, а в одном из колледжей Нью-Йорка во время пропалестинской демонстрации еврейским студентам пришлось прятаться в библиотеке и дожидаться там приезда полиции.