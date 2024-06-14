



Будущее соглашения о безопасности между Украиной и США под вопросом, – СМИ

13 июня 2024 года президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден подписали "историческое соглашение по безопасности". США продлили гарантии безопасности Украине на следующие 10 лет, сигнализируя о долгосрочной поддержке Киева накануне американских выборов.



Однако есть в этом документе загвоздка, которая ставит его будущее под вопрос, пишет издание Politico.



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Итак, двустороннее соглашение, объявленное на встрече G7 в Италии, предусматривает помощь США в укреплении оборонно-промышленной базы Украины, координацию потребностей Киева в оружии и приближение Украины к вступлению в НАТО.



При этом документ не обязывает американские силы защищать Украину от вторжения России, что важно.



Но есть главная загвоздка: соглашение по безопасности заключено только между нынешними администрациями США и Украины и не будет ратифицировано Конгрессом. То есть, если в январе в Овальный кабинет снова войдет Дональд Трамп, он может разорвать соглашение, отказавшись от обязательств Вашингтона, указывает Politico.



И этот момент делает заявление авантюрой с высокими ставками от президента Джо Байдена, который поставил на карту доверие к Америке в надежде успокоить Украину и европейских союзников, хотя он не может гарантировать, что соглашение продлится 10 месяцев – не говоря уже о 10 годах.



Говоря о самом соглашении, Politico напоминает, что на 21 странице содержатся планы, ключевым элементом которых является то, что США будут продолжать обучать украинских военных, чтобы армия Киева и в дальнейшем соответствовала западным стандартам.



Как известно, ни Байден, ни его команда сейчас не хотят, чтобы Украина была в НАТО. Президент неоднократно заявлял, что американские войска не будут выходить на поле боя.



В случае дальнейшего продвижения России в Украину, согласно договору, высокопоставленные чиновники обеих стран соберутся в течение 24 часов, чтобы обсудить, как лучше всего защитить суверенитет Украины.