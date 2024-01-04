



Британская разведка: Путин усилил защиту Москвы

Президент России Владимир Путин военизировал "силы обороны Москвы" на фоне неудавшегося мятежа Евгения Пригожина.



Об этом говорится в отчете британской разведки.



Уточняется, что Путин одобрил создание сил безопасности правительства Москвы еще в ноябре 2022 года. Эта организация отвечает за охрану инфраструктуры российской столицы.



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В июле прошлого года структура получила разрешение на использование огнестрельного оружия. В британской разведке предполагают, что привлекли несколько тысяч новобранцев из запланированных 15-ти тысяч.



"Проект также предоставляет москвичам возможность добровольно выполнять "патриотические" обязанности военного времени, избегая при этом службы на передовой в Украине. Мэр Москвы Сергей Собянин сумел ограничить прямое воздействие конфликта на относительно обеспеченное население столицы. Большинство российских потерь в Украине - из более бедных провинциальных регионов", - сказано в отчете.