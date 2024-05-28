



Боррель странам ЕС: Украина должна бить по России западным оружием

Министры обороны Евросоюза 28 мая обсуждают, разрешить ли Украине наносить удары по целям в глубине территории России с помощью оружия, отправленного государствами-членами, сообщает издание Bloomberg.



Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что такой шаг приемлем с точки зрения международного права, поскольку атаки Москвы на Украину исходят с территории России.



"Я уверен, что некоторые будут выдвигать на обсуждение риск эскалации, но вы должны сбалансировать риск эскалации и необходимость защиты Украины", - сказал он, заявив, что нынешняя ситуация "полностью асимметрична".



Министры обороны Эстонии, Латвии и Нидерландов также выразили поддержку этой идее.



Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что использование Украиной западного оружия против целей в России не сделает НАТО частью конфликта.



"Снятие ограничений - это национальные решения, а не решение всего НАТО. Некоторые союзники не вводили таких ограничений на вооружения, которые они поставили Украине, другие же - ввели. Я считаю, сейчас настало время пересмотреть эти ограничения", - сказал генсек НАТО.



До сих пор США и Германия особенно осторожно относились к отправке на Украину оружия, способного поразить цели внутри России, из-за риска более широкого конфликта. После нескольких месяцев просьб Украины в начале этого года США отправили Украине ракеты большой дальности ATACMS для использования на оккупированной территории.