



Боррель: ХАМАС больше не может контролировать Газу

Террористическая организация ХАМАС больше не может держать под своим контролем Газу.



Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на конференции в Бахрейне, говоря о будущем Газы после войны.



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Он подчеркнул, что руководство Палестинской автономии заверило его, что готово взять на себя "эту ответственность" при поддержке международного сообщества.



Боррель добавил, что арабские страны также должны сыграть роль в будущем Газы.