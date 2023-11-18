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Боррель: ХАМАС больше не может контролировать Газу
18.11.2023 20:03 Алина Груднева

Боррель: ХАМАС больше не может контролировать Газу

Террористическая организация ХАМАС больше не может держать под своим контролем Газу.

Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на конференции в Бахрейне, говоря о будущем Газы после войны. 

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Он подчеркнул, что руководство Палестинской автономии заверило его, что готово взять на себя "эту ответственность" при поддержке международного сообщества.

Боррель добавил, что арабские страны также должны сыграть роль в будущем Газы. 

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