



Борис Акунин внесен в список иноагентов

Писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) с 12 декабря официально внесен в реестр иноагентов Минюста.



Ранее Росфинмониторинг включил знаменитого писателя в перечень террористов и экстремистов. Против писателя возбуждено дело по статье о терроризме.



Борис Акунин выехал из России в 2014 году, и сейчас он проживает в Великобритании.



Литератор публично осудил вторжение России в Украину и регулярно об этом высказывается. В России романы Акунина стали убирать с полок еще в прошлом году.



