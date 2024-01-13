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Борис Акунин внесен в список иноагентов
13.01.2024 05:30 MIGnews.com

Борис Акунин внесен в список иноагентов

Писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) с 12 декабря официально внесен в реестр иноагентов Минюста.

Ранее Росфинмониторинг включил знаменитого писателя в перечень террористов и экстремистов. Против писателя возбуждено дело по статье о терроризме. 

Борис Акунин выехал из России в 2014 году, и сейчас он проживает в Великобритании.

Литератор публично осудил вторжение России в Украину и регулярно об этом высказывается. В России романы Акунина стали убирать с полок еще в прошлом году.

 

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