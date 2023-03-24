



Бойкот парикмахерской, в которой Сара Нетаниягу скрывалась от протестующих

Парикмахер Моше Бутбуль из парикмахерской "Моше Вэ Лилуш" на Кикар Ха Медина в Тель-Авиве переживает трудные времена. Он приобрел мировую известность, когда защитил первую леди Израиля Сару Нетаниягу, когда сотни протестующих осадили его парикмахерскую в тот моменте, когда она там находилась.



У Бутбуля - клиенты из всех оттенков политического спектра, и, по словам его помощников, он был шокирован, увидев, что в различных группах WhatsApp звучат призывы к бойкоту престижной парикмахерской.



Бутбуль говорит: "Да, я знаю, что есть люди, которые призывают бойкотировать парикмахерскую. Мне жаль, что все так получилось. Каждый мой клиент знает, что я предоставляю услуги от всего сердца, уважаю себя и своих клиентов. Я принимаю в парикмахерскую без дискриминации по признаку религии, расы, пола или политических взглядов, и уж точно не буду выбирать, кого обслуживать, исходя из своих политических взглядов. Я буду продолжать давать лучший сервис всем, кто приходит".