



Bloomberg: О чем будут говорить на саммите мира в Швейцарии

Издание Bloomberg заявляет, что им стало известно о темах которые там будут пониматься и также станут возможными для основы переговоров между Украиной и Россией.



В швейцарской Люцерне будут среди прочего обсуждаться вопросы ядерной и продовольственной безопасности, а также возвращение выкраденных Россией детей.



Этот саммит может стать базой для возможных последующих переговоров, куда будут приглашены российские официальные лица. Однако россиян пригласят только после того как саммит сделает резюме.



Несмотря на то, что российские чиновники были не приглашены на встречу, в документе относительно саммита, с которым ознакомился Bloomberg, говорится, что прекращение войны должно привлекать все стороны.



"Поэтому мы договорились предпринять конкретные шаги, которые могут служить мерами по укреплению доверия в вышеуказанных сферах с последующим привлечением представителей Российской Федерации", - говорится в документе.



Напомним, что по требованию Украины, на этот раз Российская Федерация не будет участвовать в Глобальном саммите мира.



В то же время глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Россию все же могут пригласить на саммит, но уже на второй.

