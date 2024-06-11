



Блинкен: реакция ХАМАСа на предложение по прекращению огня обнадеживает

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает обнадеживающей реакцию террористической организации ХАМАС на предложение относительно потенциальной сделки по прекращению огня в Газе и освобождению заложников.



Соответствующее заявление он сделал, находясь в Израиле с официальным визитом.



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Глава американского Госдепа 10 июня встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. По его словам, глава израильского правительства в ходе переговоров подтвердил свою приверженность предложению о прекращении огня, которое было озвучено президентом США Джо Байденом.



"Вчера вечером я встретился с премьер-министром Нетаниягу, и он подтвердил свою приверженность этому предложению", - сказал он.



Напомним, что ранее представитель ХАМАСа Сами Абу Зухри объявил, что террористическая организация готова к переговорам относительно потенциальной сделки.