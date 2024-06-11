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ХАМАС остался доволен резолюцией Совбеза ООН по Газе
11.06.2024 15:09 Алина Груднева

ХАМАС остался доволен резолюцией Совбеза ООН по Газе

Террористическая организация ХАМАС осталась довольна резолюцией совбеза ООН, которая содержит призыв к прекращению огня.

Об этом в комментарии Reuters сообщил высокопоставленный представитель ХАМАСа Сами Абу Зухри.

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По его словам, террористы готовы обсудить предложение, озвученное президентом США Джо Байденом, относительно потенциальной сделки с Израилем.

Накануне Совбез ООН принял резолюцию, которая призывает террористическую организацию принять последнее предложение о прекращении огня и освобождении заложников, удерживаемых в Газе.

Ранее резолюцию также поддержал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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