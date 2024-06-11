



ЕС поддержал резолюцию Совбеза ООН по Газе

Евросоюз поддержал резолюцию Совбеза ООН, которая содержит призыв к заключению сделки по освобождению заложников и прекращению огня в Газе.



Соответствующее заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.



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"ЕС напоминает о своей полной поддержке комплексной "дорожной карты", предложенной президентом США Джо Байденом. Призываем обе стороны принять и выполнять это предложение из трех этапов", - сказал он.



Текст документа содержит призыв к немедленному выполнению всех резолюций по Газе. По словам Борреля, ЕС готов способствовать политическому процессу для урегулирования конфликта между Израилем и ХАМАСом, который был обеспечил "мир в регионе" на основе "решения с двумя государствами".