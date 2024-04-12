



Блинкен призвал Китай надавить на Иран

Госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил с китайским коллегой относительно Ирана, который пригрозил ударить по Израилю.



По данным Госдепа, он призвал главу МИД КНР Вана И, чтобы Пекин воспользовался своим влиянием и надавил на Тегеран, чтобы тот не решился атаковать.



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Сам китайский дипломат призвал США сыграть "конструктивную роль" на Ближнем Востоке.



Также он выразил "решительное осуждение" относительно авиаудара по иранскому дипучреждению в Дамаске, из-за которого Тегеран и разразился угрозами.

