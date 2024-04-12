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Блинкен призвал Китай надавить на Иран
12.04.2024 12:44 Алина Груднева

Блинкен призвал Китай надавить на Иран

Госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил с китайским коллегой относительно Ирана, который пригрозил ударить по Израилю.

По данным Госдепа, он призвал главу МИД КНР Вана И, чтобы Пекин воспользовался своим влиянием и надавил на Тегеран, чтобы тот не решился атаковать.

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Сам китайский дипломат призвал США сыграть "конструктивную роль" на Ближнем Востоке.

Также он выразил "решительное осуждение" относительно авиаудара по иранскому дипучреждению в Дамаске, из-за которого Тегеран и разразился угрозами.
 

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