



Блинкен на пресс-конференции с Нетаниягу: Я приехал как госсекретарь и как еврей

Госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге для прессы после беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, сказал, что "ХАМАС преследует одну-единственную цель – убивать евреев".



"Я стою перед вами на этой трибуне еще и как еврей. Мой дед пережил Аушвиц, Дахау и Майданек, – и потому я осознаю, ощущаю весь ужас того, что сотворил ХАМАС. – сказал Блинкен. "Понимаете, это не просто какая-то акция, это преступление, в результате которого погибли люди из 36 стран. Все обязаны осудить ХАМАС. США будут вместе с Израилем выступать против зла и бороться со злом, которое представляет из себя ХАМАС".



"ХАМАС не представляет интересы палестинского народа, который хочет жить в мире. Вместо того, чтобы вкладывать в свой народ, ХАМАС вкладывал средства в туннели и ракеты", – заявил Блинкен.