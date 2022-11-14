



Бизнес-леди Израиля и ОАЭ на конференции в Дубаи



В Дубаи прошла конференция "Женщины и бизнес", на которой эмиратские и израильские бизнес-леди наладили сотрудничество в области технологий, коммуникации и образования.



Технологии и космос, инновации и мир завтрашнего дня, мир работы в 2030 году, мобилизация ресурсов и финансовые решения, глобальный маркетинг и создание возможностей для международного бизнеса - все это и многое другое обсуждалось на 7-й конференции "Женщины и бизнес", инициатором и организатором которой выступила израильская компания SUMMIT EXPERTS SE.



В конференции приняли участие более 250 ведущих бизнес-леди из Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов. Участниц разместили престижных отелях сети HABTOOR.







Доктор Арши Аюб Зувари, экономический советник эмиратской королевской семьи, открывшая конференцию, сказала: "Наша цель - создание долгосрочных отношений и работа на основе взаимной прозрачности, мы поддержим любую инициативу, способствующую развитию связей между Израилем и Эмиратами".



Лирон Засланский, генеральный консул Израиля в Дубаи заявила: "По нашим данным, за последние два года с момента заключения Соглашений Авраама в Дубае открылось около 30 израильских компаний. Наша главная задача - углублять, обогащать и расширять сотрудничество между Израилем и Дубаи в частности и Эмиратами в целом".







Генеральный директор компании SUMMIT EXPERTS SE, Илан Ярон заявил: "Конференция стала платформой для создания женских деловых связей между странами Персидского залива и Израилем".







Среди выдающихся эмиратских женщин, принявших участие в конференции: доктор Арши Аюб Зувари - специальный экономический советник королевского дома в Объединенных Арабских Эмиратах и бизнес-наставник в рамках Женской флагманской программы ООН, Фара Абдул Хамид, известная телеведущая в арабском мире и сетевой инфлюенсер с более чем 800 000 подписчиков в социальных сетях, доктор Мариам Кетаит, эксперт в области Интернета, нового поколения и стратегии в Эмиратах. Со стороны Израиля участвовали: мэр Нетании Мирьям Файрберг, Мейрав Миллер, телеведущая и журналист, Лирон Засланский, генеральный консул Израиля в Дубае, популярные в социальных сетях блоггеры Цуфит Грант, Михаль Янай, актриса и основательница приложения My Medi Амира Шарон и другие.

