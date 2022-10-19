



Bild: Штайнмайер отменил запланированный визит в Украину

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отменил запланированный на четверг, 20 октября, визит в Украину. Об этом сообщает Bild.



По данным издания, канцелярия Штайнмайера объяснила отмену визита "соображениями безопасности".



"Пока федеральный президент отменяет свой визит, есть много иностранных дипломатов и гостей, которые хотят продемонстрировать свое присутствие в столице прямо сейчас", - заявил в комментарии Bild представитель украинского правительства.



Издание пишет, что Федеральное министерство иностранных дел, Министерство внутренних дел и органы безопасности Германии рекомендовали Штайнмайеру не ехать в Киев. Однако в ближайшее время визит должен состояться.



Также сообщается, что приезд немецкого президента согласовывался несколько недель.



Отметим, весной стало известно, что украинская сторона отказала Штайнмайеру в визите, что привело к длительным разногласиям между Киевом и Берлином. Летом президент Украины Владимир Зеленский направил приглашение немецкому президента. Предысторией дипломатического конфликта стала его провальная политика на посту министра иностранных дел Германии в отношении России, когда он выступал за сохранение партнерских отношений.



После полномасштабного вторжения России в Украину он публично признал свои ошибки.