



Без штампов: В ЕС хотят изменить формат шенгенских виз

Парламент и Совет ЕС согласились изменить процедуру подачи заявлений на шенгенскую визу. Вся процедура подачи будет проходить полностью онлайн. Об этом сообщается на сайте SchengenVisaInfo.com.



Новый регламент цифровизации оформления виз в ЕС меняет способ подачи заявок. Вводится система онлайн-заявки, а традиционная визовая наклейка сменится цифровой. Вводя новые правила, власти ЕС хотят усилить безопасность в пределах Шенгенской зоны.



"Цифровая виза упростит процесс подачи заявки для путешественников, упростит административную процедуру и повысит безопасность Шенгенской зоны, например, снизив риск фальсификации и кражи визовой наклейки", – отметила министр миграции Швеции Мария Малмер Стенергард.



За некоторыми исключениями, заявления на получение шенгенской визы будут подаваться через единую платформу. Это будет единый веб-сайт, который будет перенаправлять заявителей в соответствующие визовые системы.



Платформа позволит всем заявителям на шенгенскую визу вводить нужные данные, скачивать электронные копии проездных и сопроводительных документов, а также оплачивать визовый сбор. Также через этот же сайт заявители будут получать уведомления о предоставлении виз.

Личная явка в консульствах стран ЕС будет нужна только тем, кто подает документы впервые, лицам с новыми проездными документами и лицам с просроченными биометрическими данными.



Если заявитель на визу хочет посетить несколько стран Шенгенского соглашения, платформа автоматически определит государство, отвечающее за рассмотрение заявки, на основе продолжительности его запланированного пребывания.



В будущем шенген-визы будут выдавать в цифровом формате. На визах будет стоять 2D-штрих-код с криптографической подписью. Такие изменения призваны уменьшить риски, связанные с поддельными и похищенными визовыми наклейками.