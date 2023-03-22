



Бен-Гвир внес свое предложение по электронным браслетам

Получив много критики за провал оппозиционного закона об электронных браслетах, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир выдвинул свое собственное предложение по этому вопросу.



Министр Бен Гвир предлагает закрепить в законе требование о том, чтобы судьи запрашивали оценку риска, чтобы определить степень опасности человека, прежде чем принимать решение о том, следует ли надевать на него электронный браслет.



Кроме того, в новом законопроекте будет указано, что только после как минимум одного обвинитильного решения суд сможет надеть на человека электронный браслет. По мнению автора, это нужно для предотвращения ложных жалоб, одной подачи жалобы должно быть недостаточно для принятия превентивных мер.