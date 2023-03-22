Дебаты по закону об электронных браслетах вызвали хаос в Кнессете
В среду, 22 марта, в Кнессете во время обсуждения законопроект об электронных наручниках царил хаос.
Соответствующее видео публикует "Кан".
Более 10 депутатов выкрикивали "позор" министру внутренней безопасности Итамару Бен-Гвиру, когда тот рассказывал о законопроекте.
По словам министра, над законам еще предстоит много работать. Депутаты же требуют, чтобы он был принят немедленно.
"Вы пользуетесь убийствами женщин, вы популист", - ответил кричащим депутатам Бен-Гвир.
מהומה במליאה: יותר מ-10 ח"כים הקיפו את השר בן גביר אחרי שנאם על הצעת חוק האיזוק האלקטרוני. השר לביטחון לאומי: "אתם מנצלים רצח של אישה, אתם פופוליסטים"@ZeevKam pic.twitter.com/zEVxhtp2RA— כאן חדשות (@kann_news) March 22, 2023