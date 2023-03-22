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Дебаты по закону об электронных браслетах вызвали хаос в Кнессете
22.03.2023 15:23 Алина Груднева

Дебаты по закону об электронных браслетах вызвали хаос в Кнессете

В среду, 22 марта, в Кнессете во время обсуждения законопроект об электронных наручниках царил хаос.

Соответствующее видео публикует "Кан".

Более 10 депутатов выкрикивали "позор" министру внутренней безопасности Итамару Бен-Гвиру, когда тот рассказывал о законопроекте.

По словам министра, над законам еще предстоит много работать. Депутаты же требуют, чтобы он был принят немедленно.

"Вы пользуетесь убийствами женщин, вы популист", - ответил кричащим депутатам Бен-Гвир.
 

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