



Дебаты по закону об электронных браслетах вызвали хаос в Кнессете

В среду, 22 марта, в Кнессете во время обсуждения законопроект об электронных наручниках царил хаос.



Соответствующее видео публикует "Кан".



Более 10 депутатов выкрикивали "позор" министру внутренней безопасности Итамару Бен-Гвиру, когда тот рассказывал о законопроекте.



По словам министра, над законам еще предстоит много работать. Депутаты же требуют, чтобы он был принят немедленно.



"Вы пользуетесь убийствами женщин, вы популист", - ответил кричащим депутатам Бен-Гвир.

