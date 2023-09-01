



Бен-Гвир: семьи могут посещать заключенных раз в два месяца, не чаще

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир резко раскритиковал главу ШАБАСа Кэти Пери в слишком мягком отношении к заключенным террористам.



"ШАБАС не имеет права отклоняться от положений закона и приказов, которыми предусмотрено посещения родственниками заключенных раз в два месяце, а не чаще. Сегодня свидания разрешены раз в месяц", - возмутился Бен-Гвир.



По словам министра, каждый правительственный орган должен действовать в соответствии с установленными процедурами, приказами и законом.



Ранее заключенные террористы объявили о том, что устраивают голодовку с 14 сентября из-за неудовлетворенности условиями их содержания в тюрьмах.