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Бен-Гвир: семьи могут посещать заключенных раз в два месяца, не чаще
01.09.2023 14:50 Алина Груднева

Бен-Гвир: семьи могут посещать заключенных раз в два месяца, не чаще

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир резко раскритиковал главу ШАБАСа Кэти Пери в слишком мягком отношении к заключенным террористам.

"ШАБАС не имеет права отклоняться от положений закона и приказов, которыми предусмотрено посещения родственниками заключенных раз в два месяце, а не чаще. Сегодня свидания разрешены раз в месяц", - возмутился Бен-Гвир.

По словам министра, каждый правительственный орган должен действовать в соответствии с установленными процедурами, приказами и законом.

Ранее заключенные террористы объявили о том, что устраивают голодовку с 14 сентября из-за неудовлетворенности условиями их содержания в тюрьмах.

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