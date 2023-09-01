



В ЦАХАЛе и ШАБАКе ответили Бен-Гвиру: неправильное решение о заключенных

Представители ЦАХАЛа и ШАБАКа раскритиковали решение министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира сократить количество посещений заключенных в тюрьмах семьями до одного раза в два месяца.



"С нами не консультировались. Наша позиция заключается в том, что до праздников, учитывая существующую напряженность в сфере безопасности, было бы неправильно вносить такие изменения", - сказали они.



А тем временем, палестинские террористические организации уже угрожают Израилю эскалацией в ответ на такой шаг.



"Этом шаг вызовет новый конфликт, возможно, даже за пределами тюрем", - угрожают они.

