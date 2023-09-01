



ПА: "расистское" решение Бен-Гвира приведет к взрыву

Генсек исполкома ООП Хусейн аль-Шейх возмутился словами министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира о том, что необходимо сократить посещения заключенных в тюрьмах террористов семьями до одного раза в два месяца.



"Расистские меры против палестинских заключенных, о которых он объявил, приведут к взрыву", - возмутился он, пригрозив эскалацией.



Аль-Шейх потребовал от правительства Израиля немедленной отмены подобных решений.



"Необходимо прямое вмешательство международных правозащитных организаций и Красного Креста", - добавил он.

