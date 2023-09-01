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ПА: "расистское" решение Бен-Гвира приведет к взрыву
01.09.2023 17:05 Алина Груднева

ПА: "расистское" решение Бен-Гвира приведет к взрыву

Генсек исполкома ООП Хусейн аль-Шейх возмутился словами министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира о том, что необходимо сократить посещения заключенных в тюрьмах террористов семьями до одного раза в два месяца.

"Расистские меры против палестинских заключенных, о которых он объявил, приведут к взрыву", - возмутился он, пригрозив эскалацией.

Аль-Шейх потребовал от правительства Израиля немедленной отмены подобных решений.

"Необходимо прямое вмешательство международных правозащитных организаций и Красного Креста", - добавил он.
 

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