



Бен-Гвир об убийстве в Тайбе: это доказывает необходимость в создании нацгвардии

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир посетил место убийства охранника мэра в Тайбе.



Он провел переговоры с полицией.



"Адир был дорогим человеком, который служил в ЦАХАЛе. Я пообещал его семье, что мы сделаем все, чтобы поймать проклятых убийц", - сказал он.



По словам Бен-Гвира, это серьезный инцидент, который доказывает, "почему необходима сильная Национальная гвардия". Он сказал мэру города, что необходимо убрать незаконное оружие в арабском секторе.



"Я даю полиции инструменты и ожидаю результатов", - подчеркнул он.



