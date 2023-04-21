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Бен-Гвир об убийстве в Тайбе: это доказывает необходимость в создании нацгвардии
21.04.2023 14:46 Алина Груднева

Бен-Гвир об убийстве в Тайбе: это доказывает необходимость в создании нацгвардии

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир посетил место убийства охранника мэра в Тайбе.

Он провел переговоры с полицией.

"Адир был дорогим человеком, который служил в ЦАХАЛе. Я пообещал его семье, что мы сделаем все, чтобы поймать проклятых убийц", - сказал он.

По словам Бен-Гвира, это серьезный инцидент, который доказывает, "почему необходима сильная Национальная гвардия".  Он сказал мэру города, что необходимо убрать незаконное оружие в арабском секторе.

"Я даю полиции инструменты и ожидаю результатов", - подчеркнул он.

 

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