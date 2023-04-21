Бен-Гвир об убийстве в Тайбе: это доказывает необходимость в создании нацгвардии
Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир посетил место убийства охранника мэра в Тайбе.
Он провел переговоры с полицией.
"Адир был дорогим человеком, который служил в ЦАХАЛе. Я пообещал его семье, что мы сделаем все, чтобы поймать проклятых убийц", - сказал он.
По словам Бен-Гвира, это серьезный инцидент, который доказывает, "почему необходима сильная Национальная гвардия". Он сказал мэру города, что необходимо убрать незаконное оружие в арабском секторе.
"Я даю полиции инструменты и ожидаю результатов", - подчеркнул он.