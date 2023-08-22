



Бен-Гвир - Галанту: я начинаю думать, что мы - в Швейцарии

Министр обороны Йоав Галант на заседании кабинета министров прокомментировал требование министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира вернуться к блокадам арабских населенных пунктов и точечным ликвидациям .



Галант заявил, что "существует опасность трений, и мы должны обратить на нее внимание. Когда-то таких инцидентов было несколько десятков, а сегодня уже сотни. Одно тянет за собой другое".



В ответ министр Бен-Гвир возмутился и заявил, что "чувствует себя как в кино. Убиты люди, мать на глазах у дочери, несколько дней назад отец и его сын, а вы все время говорите об опасности трений, об опасности преступлений националистов. Мы что, сошли с ума? Я начинаю думать, что мы в Швейцарии, и это единственная наша проблема".