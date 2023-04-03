



Бен-Гвир: евреи должны идти на Храмовую гору, но не приносить в жертву животных

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир настоятельно призвал евреев посетить священное место Храмовой горы во время предстоящего праздника Песах, который совпадает со священным для ислама месяцем Рамадан, когда это место также посещают сотни тысяч мусульманских паломников.



В то же время он отговаривает маргинальные группы от попыток провести ритуальные жертвоприношения агнцев на этом месте перед Песахом.



Бен-Гвир в интервью 12-му каналу в воскресенье сказал, что евреи обязаны посещать места, где были два бывших еврейских храма.



“Евреи должны подняться на Храмовую гору. Храмовая гора предназначена не только для арабов… Это самое важное место в Государстве Израиль. Мы не откажемся от этого”, - сказал он.



В последние дни были распространены листовки, призывающие активистов принести ягненка на Храмовую гору для традиционного предпасхального жертвоприношения и обещающие финансовое вознаграждение тем, кто будет арестован полицией при попытке совершения жертвоприношения.



На вопрос, поддерживает ли он попытки, Бен Гвир ответил, что нет.



“Успокойтесь, — сказал он таким активистам. - Я не призываю людей идти туда с пасхальной жертвой. Без жертв — каждый может прийти“.



Группа под названием “Возвращение на гору“ каждый год обращается с просьбой провести ритуал, но безрезультатно.



Бен-Гвир также сообщил, что действительно намерен посетить Храмовую гору, но не уточнил, когда это будет, и будет ли это во время предстоящего праздника Песах, который начинается в среду вечером.



