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Белый Дом: Салливан обсудил с лидерами Израиля войну в Украине
19.01.2023 21:40 Алина Груднева

Белый Дом: Салливан обсудил с лидерами Израиля войну в Украине

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с израильскими лидерами войну в Украине.

Об этом говорится в заявлении Белого Дома.

Официальный визит Салливана в Израиль состоялся 19 января. Он встретился с представителями оборонного ведомства, главой МИД и премьер-министром.

"Они обсудили Украину, а также растущее оборонное партнерство между Россией и Ираном и его последствия для безопасности в ближневосточном регионе", — сказано в заявлении.

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