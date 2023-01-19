



Белый Дом: Салливан обсудил с лидерами Израиля войну в Украине

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с израильскими лидерами войну в Украине.



Об этом говорится в заявлении Белого Дома.



Официальный визит Салливана в Израиль состоялся 19 января. Он встретился с представителями оборонного ведомства, главой МИД и премьер-министром.



"Они обсудили Украину, а также растущее оборонное партнерство между Россией и Ираном и его последствия для безопасности в ближневосточном регионе", — сказано в заявлении.