



Bayraktar Kizilelma прошел новый этап испытаний

Беспилотный истребитель Bayraktar KIZILELMA успешно прошел новые испытания, в частности, проверку идентификационной системы на большой высоте.



Об этом в пятницу, 16 июня, заявил технический директор компании Baykar в Тwitter.



В рамках нового этапа испытаний беспилотный самолет взлетел из учебно-испытательного центра Akıncı в районе Чорлу северо-западной турецкой провинции Текирдаг.



"Bayraktar KIZILELMA успешно завершил летные испытания на большой высоте", - сообщил он.



Беспилотный самолет турецкой разработки развивает скорость 630 км/ч. Аппарат весом до 8,5 тонн может нести груз 1,5 тонн. Самолет может выполнять операции в автономном режиме.



Аппарат способен вести воздушно-воздушное сражение подобно пилотируемым боевым самолетам с агрессивными маневрами, в отличие от беспилотных летательных аппаратов.



Будущий беспилотный истребитель вооружат крылатыми ракетами SOM-J с дальностью более 250 км для ведения боевых действий на поверхности и управляемыми боеприпасами семейства MAM производства Roketsan для небольших ударных операций.



Серийное производство самолета намечено на 2024 год.

