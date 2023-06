Bayraktar Kizilelma прошел новый этап испытаний

Her uçuşta daha yükseğe...



Bayraktar #KIZILELMA, dün yüksek irtifadaki uçuş testini başarıyla tamamladı. ✈️🚀🍎



Yesterday, Bayraktar #KIZILELMA has successfully completed its test at high altitude. ✈️🚀🍎