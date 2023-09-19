



Байден: Иран не должен получить ядерное оружие

Соединенные Штаты совместно с партнерами работают над устранением дестабилизирующей деятельности Ирана, угрожающей региональной и глобальной безопасности.



Такое заявление сделал президент США Джо Байден, выступая на 78-й сессии Генассамблеи ООН.



"Мы по-прежнему твердо придерживаемся своей приверженности тому, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие", — подчеркнул Байден.



Что примечательно, он не стал упоминать недавнюю сделку между США и Ираном об обмене заключенными, в результате которой были разморожены иранские активы на 6 миллиардов долларов.

