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Байден: Иран не должен получить ядерное оружие
19.09.2023 18:38 Алина Груднева

Байден: Иран не должен получить ядерное оружие

Соединенные Штаты совместно с партнерами работают над устранением дестабилизирующей деятельности Ирана, угрожающей региональной и глобальной безопасности.

Такое заявление сделал президент США Джо Байден, выступая на 78-й сессии Генассамблеи ООН.

"Мы по-прежнему твердо придерживаемся своей приверженности тому, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие", — подчеркнул Байден.

Что примечательно, он не стал упоминать недавнюю сделку между США и Ираном об обмене заключенными, в результате которой были разморожены иранские активы на 6 миллиардов долларов.
 

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