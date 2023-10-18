



Байден: Атака ХАМАСа это как Холокост, но “мы не будем снова стоять в стороне”

Израиль не одинок. Об этом заявил президент США Джо Байден в своем выступлении по завершении визита в Израиль.



“Изнасилования, обезглавливание, сожжение тел заживо — ХАМАС совершал зверства, которые напоминают о худших разрушительных действиях ИГИЛ, высвобождая чистое, неподдельное зло в мире”. Этому нет никакого объяснения”, – сказал он.



Байден вспомнил Холокост и говорит, что нападение 7 октября “выявило шрамы этого геноцида”.



“В то время как мир тогда наблюдал тогда и ничего не делал… Мы не будем стоять в стороне и ничего не делать снова, ни сегодня, ни завтра, ни когда-либо”, – пообещал президент США.



Байден заверил семьи пропавших без вести и заложников, что они не одни: “Для меня как американского президента нет более высокого приоритета, чем освобождение и безопасное возвращение всех этих заложников”.



Американский лидер, потерявший жену и дочь в автокатастрофе, рассказал о небольших личных воспоминаниях, которые те, кто потерял близких, будут помнить всю оставшуюся жизнь.



“Они никогда по-настоящему не исчезнут”, – отметил он. “Есть что-то, что никогда не теряется полностью: твоя любовь к ним и их любовь к тебе”.



Он выразил восхищение героизмом израильтян – мирных жителей, которые боролись с террористами, медиков, которые лечили жертв, резервистов, которые бросили все, чтобы спасти жизни во время атаки ХАМАСА.



“Государство Израиль было создано, чтобы быть безопасным местом для еврейского народа. И Израиль должен снова стать безопасным местом для еврейского народа”, – считает Байден.



По его мнению, нападение ХАМАСа 7 октября, в результате которого погибло 1400 человек, по масштабам эквивалентно пятнадцати терактам 11 сентября.

Однако Байден предостерег Израиль от повторения тех же ошибок, которые допустили США после 11 сентября, когда многие американцы были охвачены яростью из-за трагедии.



“Хотя мы увидели справедливость и добились справедливости, мы также допустили ошибки”, – рассказал Байден о реакции США.



