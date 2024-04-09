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Австралия рассмотрит вопрос о признании “палестинского государства”
09.04.2024 17:23 MIGnews.com

Австралия рассмотрит вопрос о признании “палестинского государства”

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что Канберра рассмотрит вопрос о признании “палестинского государства” "в качестве способа усиления импульса к решению о двух государствах".

"Решение о двух государствах - единственная надежда разорвать бесконечный круг насилия", - заявила она в Австралийском национальном университете, отвергнув "тех, кто утверждает, что признание - это поощрение врага".

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"Израиль не сможет обеспечить себе долгосрочную безопасность, если его не признают страны региона", - говорит она, ссылаясь на предложение Саудовской Аравии, согласно которому большая часть арабского мира нормализует отношения в случае создания “палестинского государства”.

Вонг, однако, исключает роль ХАМАСа, чей контроль над Газой Израиль пытается свергнуть.

"В будущем “палестинском государстве” ХАМАС не будет играть никакой роли", - говорит она.

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