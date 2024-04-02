



Австралия подтвердила гибель своего гражданина в Газе

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе подтвердил информацию о том, что сотрудница гуманитарной организации Лалзавми "Зоми" Франкком погиба в результате авиаудара в Газе.



Глава австралийского правительства потребовал привлечь к ответственности причастных к ее смерти.



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Ранее США призвали Израиль немедленно приступить к расследованию сообщения об ударе ЦАХАЛа, в результате которого погибли по меньшей мере четыре иностранных гуманитарных сотрудника в Газе.