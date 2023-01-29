



Ави Симхон возглавит Национальный экономический совет в канцелярии Нетаниягу

В воскресенье утром, 29 января, правительство одобрило назначение профессора Ави Симхона, соратника Биньямина Нетаниягу, главой Национального экономического совета в канцелярии премьер-министра.



Кандидатура Симхона, который уже занимал эту должность в прошлом, вызывает противодействие и критику со стороны женских организаций в свете прошлой истории сексистских заявлений и жалоб, поступивших в Комитет по назначениям Комиссии государственной службы, на его поведение по отношению к женщинам, работавшим под его руководством.

