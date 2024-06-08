



Атомная подлодка России плывет на Кубу

Российская атомная субмарина “Казань” доберется до Кубы на следующей неделе. Кроме того, в порт Гаваны направляются три российских военных корабля - ракетный фрегат "Адмирал Горшков", морской танкер "Академик Пашин" и спасательный буксир "Николай Чикер" сообщило Минобороны Кубы. Все суда пробудут там пять дней.



"Ни один из кораблей не несет ядерного оружия", - уточнили в министерстве, уверяя, что "никакой угрозы для региона нет".



Размещение военных кораблей в непосредственной близости от берегов США происходит на фоне растущей напряженности между РФ и Западом в связи с российской агрессией в Украине, пишет агентство AFP.



Deutsche Welle напоминает, что во время холодной войны во второй половине ХХ века Куба была важным союзником Советского Союза. Размещение советских ядерных ракет на острове спровоцировало Карибский кризис 1962 года, когда мир был близок к ядерной войне между США и СССР.



После начала войны в феврале 2022 года, отмечает AFP, Россия возобновила процесс укрепления отношений с правительством Кубы. В апреле 2023-го президент Мигель Диас-Канель заверил РФ в "безоговорочной поддержке Кубы" в ее "борьбе с Западом". Куба так и не осудила нападение России на Украину.







