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Атака на Ахтубинск: впервые Украина уничтожила Су-57
09.06.2024 09:48 MIGnews.com

Атака на Ахтубинск: впервые Украина уничтожила Су-57

Вчера украинские БПЛА впервые долетели до Ахтубинска, преодолев расстояние в 1000 км. И вот сегодня ГУР Украины официально заявил о первом поражении Украиной российского Су-57.

8 июня 2024 года на территории аэродрома “Ахтубинск” в Астраханской области РФ, расположенном в 589 км от линии боевого соприкосновения, поражен многоцелевой истребитель государства-агрессора Су-57. 
 
Об этом свидетельствуют спутниковые снимки стоянки самолета на вражеском аэродроме. 
 
На снимках видно, что 7 июня Су-57 стоит целый, а уже 8 июня возле него появились воронки от взрыва и характерные пятна пожара, возникшего в результате огневого поражения.  


 
Су-57 - самый современный истребитель Москвы, который способен использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69. 
 
На вооружении воздушно-космических сил России находятся считанные единицы указанных боевых самолетов. 

Поражение Су-57 - первый такой случай в истории. 


 

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