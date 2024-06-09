



Атака на Ахтубинск: впервые Украина уничтожила Су-57

Вчера украинские БПЛА впервые долетели до Ахтубинска, преодолев расстояние в 1000 км. И вот сегодня ГУР Украины официально заявил о первом поражении Украиной российского Су-57.



8 июня 2024 года на территории аэродрома “Ахтубинск” в Астраханской области РФ, расположенном в 589 км от линии боевого соприкосновения, поражен многоцелевой истребитель государства-агрессора Су-57.



Об этом свидетельствуют спутниковые снимки стоянки самолета на вражеском аэродроме.



На снимках видно, что 7 июня Су-57 стоит целый, а уже 8 июня возле него появились воронки от взрыва и характерные пятна пожара, возникшего в результате огневого поражения.







Су-57 - самый современный истребитель Москвы, который способен использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69.



На вооружении воздушно-космических сил России находятся считанные единицы указанных боевых самолетов.



Поражение Су-57 - первый такой случай в истории.





