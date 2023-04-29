



Армения и Азербайджан обсудят напряженность вокруг Нагорного Карабаха

Представители Армении и Азербайджана проведут очередной раунд переговоров относительно напряженности вокруг Нагорного Карабаха.



Встреча состоится 30 апреля в Вашингтоне.



По словам пресс-секретаря МИД Армении, переговоры пройдут с целью нормализации отношений на фоне напряженности вокруг Нагорно-Карабахского региона.



В апреле состоялась встреча между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по этому вопросу. Они договорились о создании комиссии, задачей которой будет определение границы между странами.

