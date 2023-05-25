



Армения и Азербайджан взаимно признали территориальную целостность стран

Ереван и Баку смогли договориться о взаимном признании территориальной целостности стран.



Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает АРА.



По его словам, Армения готова к разблокированию всех транспортных и экономических коридоров. Страна готова для открытия региональных коммуникаций в рамках суверенитета стран.



При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что есть предпосылки нормализации взаимоотношений между Ереваном и Баку на основе взаимного признания территориальной целостности.



Между Арменией и Азербайджаном с XVIII века продолжается многолетний этнический конфликт за контроль над Нагорным Карабахом.