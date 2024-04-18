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Аргентина хочет в НАТО: стало известно, в чем особенность заявки
18.04.2024 18:43 Алина Груднева

Аргентина хочет в НАТО: стало известно, в чем особенность заявки

В четверг, 18 апреля, Аргентина подала заявку не присоединение к НАТО.

Об этом сообщил глава министерства обороны страны Луис Петри.

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По его словам, особенность заявки заключается в том, что Аргентина хочет присоединиться к Североатлантическому Альянску в качестве глобального партнера.

Петри подчеркнул, что его страна работает над восстановлением связей для модернизации вооруженных сил по стандартам НАТО.

"Я встретился с замгенсекретаря НАТО. Я представил ему письмо о намерениях, которое содержит запрос от Аргентины стать глобальным партнером этой организации", - сообщил он.

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