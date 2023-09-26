



Амит Сегаль: куда подевались "религиозные профессионалы"?



Комментатор 12-го канала израильского ТВ Амит Сегаль атаковал тех, кого он называет "религиозными профессионалами" - людей, подчеркивающих недостатки в религиозном секторе, но воздерживающихся от осуждения поведения левых во время протеста на молитве Йом-кипур в Тель-Авиве.



"События на площади Дизенгоф - отличная лакмусовая бумажка для выявления "религиозных профессионалов", тех, чьи клавиатуры стучат после каждого подлога о религиозном секторе, но которые молчат со вчерашнего дня перед лицом бандитского нападения на молившихся в Тель-Авиве".



"Судьи и журналисты, депутаты Кнессета и “властители дум”, которые молчат или бормочут что-то ни к чему не обязывающее. Вдруг становится ясно, что все это время они не выходили смело против своего сектора, потому что их настоящая референтная группа - это другая сторона, там, где на бутерброд намазывают масло", - добавил Сегаль.



Журналист Инон Магаль опубликовал в Twitter список людей, от которых он ожидал осуждения протестующих, но не услышал его. "Не осудили антисемитизм в Йом-кипур в Тель-Авиве: Ицхак Герцог, Гали Бахарав-Миара, Амит Исман, Яир Лапид, Бени Ганц, Нафтали Беннет, Хили Трупер, Зеэв Элькин, Авигдор Либерман, Рон Хульдаи, Руби Ривлин".

