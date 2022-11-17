



Американский генерал: Крым становится ловушкой для РФ

Крым становится похож на ловушку для России, особенно, на фоне повреждения Керченского моста.

Такое мнение выразил экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Годжес.

По его словам, у РФ снизилась возможность поддерживать свои войска на юге Украины после взрыва на Крымском мосту.

"Все остальные способы снабжения армии по земле через Ростов, по берегу Азовского моря в Мариуполь, а затем на юг и в Крым очень рискованны, длительны, к тому же сужены к одной, по факту дороги", - считает он.

По словам генерала, подкрепление должно быть измерено в тысячах солдат свежего контингента и ресурсах, необходимых не только для войны, но и для содержания населения на оккупированных территориях.

"Разумеется, что-то они могут доставить кораблями, но все это очень ненадежно", — добавил он.