



Amazon заплатит 25 миллионов долларов штрафа за незаконное хранение данных детей

Компания Amazon должна заплатить 25 миллионов долларов штрафа по обвинению в нарушении голосовым помощником Alexa права детей на конфиденциальность.



Об этом пишет BBC.



Компания заплатит эту сумму Федеральной торговой комиссии США (FTC), поскольку не удалила записи Alexa.



Федеральная торговая комиссия заявила, что Amazon "четко и неоднократно уверял своих пользователей, в том числе родителей, что они могут удалить голосовые записи, собранные системой". Однако компания не сделала этого, сохраняла данные годами и незаконно использовала их, чтобы улучшить алгоритмы Alexa.



Директор Бюро защиты прав потребителей Сэмюэль Левин обвинил Amazon в "введении родителей в заблуждение, хранении записей детей на неопределенный срок и пренебрежении требованиями родителей об удалении информации". По его словам, компания "пожертвовала конфиденциальностью ради прибыли".

