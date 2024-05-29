



Актер Алексей Панин внесен в список экстремистов и террористов

Артист давно покинул Россию, свободно высказывается в прессе, участвует в стримах с украинскими ведущими журналистами. Резидентом России Панин не является уже несколько лет. Но вот для налоговой это совершенно неважно. Панин должен российской налоговой 220 тысяч рублей.



Стало известно, что Росфинмониторинг внес актера Алексея Панина в список террористов и экстремистов.



Сам Алексей о себе рассказывает, что, как и прежде, занят театральной деятельностью, но уже заграницей.