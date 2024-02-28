



50 млрд евро для Украины: Совет ЕС окончательно одобрил помощь

Совет Европейского Союза одобрил начало программы Ukraine Facility, в рамках которой Украине пообещали предоставить 50 млрд евро до 2027 года. Министр финансов Украины Сергей Марченко поблагодарил партнеров за важное решение о поддержке Украины.



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"Благодаря дальнейшей активной работе правительства Украины и представителей Европейской комиссии в рамках программы, Украина будет уверенно приближаться к своему европейскому будущему", – говорится в заявлении министра, опубликованном пресс-службой Министерства финансов Украины.



Там же напомнили, что недавно Европарламент поддержал решение насчет Ukraine Facility. Но для того, чтобы программа вступила в силу, ее должен был одобрить Совет ЕС, что и произошло сегодня.



Как известно, 1 февраля этого года лидеры стран Евросоюза во время специального саммита поддержали предоставление Украине 50 млрд евро до 2027 года. Средства должны передать в рамках программы Ukraine Facility.



Такая программа предусматривает, что наша страна должна будет выполнить ряд условий для того, чтобы получать деньги.

